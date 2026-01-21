Policía Municipal arresta a hombre por agresiones en El Campanario

MONCLOVA, COAH.- Un hombre señalado por presuntos actos de violencia familiar fue detenido por elementos de la Policía Municipal la mañana de ayer en la colonia El Campanario, luego que su propia familia solicitó el auxilio de las autoridades ante una situación de riesgo al interior de un domicilio.

La movilización policial se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Guadalupana número 923, a donde acudieron los uniformados tras recibir el reporte ciudadano. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la parte afectada, quien denunció haber sido víctima de agresiones constantes y amenazas por parte de su esposo.

Ante el señalamiento directo y la manifestación de los hechos, los agentes procedieron al aseguramiento de Israel Alexander Ibarra Martínez, de 29 años de edad, alias "El Güero", quien se desempeña como lavacoches. El sujeto fue detenido sin que se registraran incidentes adicionales y bajo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Posteriormente, el presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde fue certificado médicamente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal conforme a la ley.

Autoridades municipales señalaron que la denuncia oportuna es fundamental para frenar la violencia al interior de los hogares y generar antecedentes que permitan proteger a las víctimas. Asimismo, reiteraron el llamado a no normalizar este tipo de conductas y a solicitar apoyo inmediato cuando se presenten agresiones en el ámbito familiar.

El caso quedó en manos de la autoridad ministerial, mientras que en el sector se mantienen recorridos de vigilancia preventiva para atender cualquier nuevo reporte ciudadano.