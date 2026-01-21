Robo de mobiliario en Monclova genera persecución vecinal

MONCLOVA, COAH.- Una escena poco común alteró la tranquilidad de la colonia Guadalupe durante la tarde de ayer, luego que dos sujetos sustrajeran mobiliario de un negocio de comida y provocaran una persecución improvisada por parte de comerciantes y vecinos del sector.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Puerto Rico, cuando el propietario de un establecimiento familiar acondicionaba el exterior de su vivienda, utilizada como negocio, para iniciar la jornada vespertina. En ese momento, dos individuos que caminaban por la zona observaron varias mesas y sillas de color rojo colocadas a la vista del público.

Sin mediar palabra ni ocultar su acción, los sujetos tomaron dos mesas y siete sillas, emprendiendo la huida a pie con rumbo al panteón municipal cercano. La escena llamó de inmediato la atención de vecinos y comerciantes, quienes al percatarse del robo comenzaron a seguir a los presuntos responsables.

Los individuos avanzaron hacia la avenida Acereros y, en un intento por deshacerse del botín, arrojaron el mobiliario por la barda del Panteón Guadalupe para posteriormente brincar al interior. La persecución continuó entre las tumbas, generando sorpresa, tensión y nerviosismo entre quienes presenciaron el inusual recorrido.

Testigos señalaron que uno de los sujetos vestía completamente de negro, mientras que del segundo no fue posible obtener mayores rasgos debido a la rapidez de los hechos. Al verse prácticamente alcanzados, los presuntos ladrones optaron por abandonar los objetos robados dentro del panteón, logrando finalmente escapar con rumbo a la colonia Independencia.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y levantar el reporte correspondiente. El mobiliario fue recuperado en su totalidad y devuelto al comerciante afectado. No se reportaron personas detenidas tras este peculiar hecho delictivo, que generó alarma y asombro entre los habitantes de la colonia Guadalupe.