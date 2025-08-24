Detienen a madre e hijo por robo de motocicleta en Praderas Nuevas

Un aparente intento de encubrimiento de robo terminó con la detención de un hombre y su madre en la colonia Praderas Nuevas, luego que se descubrió que la motocicleta de un vecino había sido robada y luego llevada a la casa de los acusados para ser pintada.

La tarde de este sábado, a las 13:30 horas, José Antonio Martínez Peña se acercó a la Policía Municipal para reportar que su motocicleta había sido robada horas antes.

Tras interponer la denuncia en la Fiscalía General del Estado, Martínez Peña regresaba a su casa cuando pasó por el domicilio de la calle Villa del Mar número 808 y vio a Iván Alejandro Mascorro López, de 22 años, pintando con aerosol su motocicleta, la cual había sido robada horas antes.

Martínez Peña rápidamente se dirigió hacia los oficiales de patrullaje, quienes se trasladaron al lugar para investigar.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con Iván Mascorro, quien negó que la motocicleta fuera robada.

Afirmó que el vehículo le había sido entregado por un vecino para ser pintado. Sin embargo, tras verificar el número de serie, se corroboró que efectivamente se trataba de la motocicleta reportada como robada.

Al confirmar la receptación dolosa del vehículo, los oficiales procedieron a la detención de Iván Alejandro Mascorro López por su probable participación en el delito de receptación dolosa.

En ese momento, la situación se complicó cuando la madre del detenido, Alejandra López, salió del domicilio y comenzó a agredir verbalmente a los oficiales, lanzando amenazas y cuestionando la detención de su hijo.

Al negarse a tranquilizarse y continuar con su actitud agresiva, Alejandra de 40 años, fue detenida por falta administrativa y conducida a las celdas de la Comandancia Municipal.

Iván Alejandro fue consignado al Ministerio Público mientras que la motocicleta marca Vento, color negra, fue asegurada y remolcada por una grúa para su resguardo en el corralón.