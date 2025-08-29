Le cae Fiscalía al salir de las celdas

MONCLOVA, COAH.– Esta mañana de viernes, detectives de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron a Eduardo Salín Mares Borja, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por el robo hormiga que perpetró hace unos días en la Escuela Primaria Sarita Múzquiz, ubicada en la calle Progreso.

El sujeto ya había llamado la atención de las autoridades tras ser capturado previamente por olvidar su herramienta durante el hurto. Eduardo había sido detenido por la Policía Escolar la madrugada del miércoles, y durante ese arresto llegó a amenazar a los oficiales, pero logró salir bien librado del Ministerio Público.

Sin embargo, el proceso penal no se detuvo, y con la orden de aprehensión vigente, los detectives de la AIC lo aseguraron, poniendo fin a su breve libertad justo cuando salía de las celdas de Seguridad Pública.

El detenido fue trasladado de inmediato a la Fiscalía General del Estado, donde quedará bajo custodia mientras es presentado ante un Juez de Control en una audiencia inicial por el robo, presuntamente, cometido en el plantel educativo.