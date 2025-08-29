´Crea fama...´ Caen cuatro rateros en operativo sorpresa

MONCLOVA, COAH.- El jugoso robo perpetrado en una tienda de telefonía al más puro estilo de película fue el detonante para que la Policía Municipal pusiera lupa en el Paseo de Monclova y reforzara la vigilancia en el norte de la ciudad, donde en cuestión de horas se logró la captura de cuatro sujetos bien conocidos en el bajo mundo por su largo y negro historial delictivo.

La madrugada de este viernes, patrulleros desplegaron recorridos de prevención en la colonia Estancias, sorprendiendo a un grupo de individuos que merodeaban las calles con actitud más que sospechosa.

Al interceptarlos, resultó que se trataba de viejos conocidos de la corporación: Natanael Alvarado Córdoba, Jesús Humberto Lira Zúñiga, Alexis Azael Martínez Leija e Hiradier Villastrigo García.

Los cuatro cuentan con antecedentes por robo en diferentes modalidades, desde atracos a casas y negocios, hasta asaltos a transeúntes.

No bastó con encontrarlos "en ronda nocturna", sino que además cada uno portaba armas prohibidas, específicamente navajas, lo que terminó por sellar su inmediato traslado a la Comandancia.

Las autoridades no dudaron en ponerlos a disposición del Ministerio Público, donde se les abrirá una carpeta de investigación por su probable relación con el robo en la tienda de telefonía I-Shop, de donde delincuentes se llevaron más de 250 mil pesos en iPhones y un iPad.

La evidencia en su contra y los antecedentes que cargan juegan en su contra, por lo que en breve se definirá su situación jurídica.