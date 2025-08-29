De la pasión al suelo mojado

FRONTERA, COAH.- Lo que empezó como una intensa noche de pasión terminó en una escena más digna de un sketch cómico de romance, luego que una mujer acabó en el suelo del baño de un hotel localizado sobre la carretera 30 en la colonia Sierrita.

Según se supo, la pareja había pasado varias horas en pleno "maratón amoroso", al grado de dejar a la mujer con las piernas temblorosas.

El problema vino cuando intentó caminar rumbo al sanitario: su cuerpo ya no respondió y el destino —cruel y burlón— la mandó directo al piso.

La regadera fue testigo del ridículo accidente, pues al intentar sostenerse terminó resbalando y cayendo estrepitosamente, cambiando jadeos por quejidos y convirtiendo la pasión en emergencia.

Eran poco antes de las 04:30 de la madrugada cuando la escena ardiente se apagó y dio paso al escándalo.

El galán, que hasta minutos antes se sentía todo un conquistador, entró en pánico y olvidó la discreción, marcando al 911 sin importar la vergüenza. Paramédicos de Cruz Roja llegaron al hotel y hallaron a la mujer con golpes leves, aunque con una anécdota que difícilmente podrá contar sin reírse... o sonrojarse.

Lo más curioso ocurrió después: la dama fue trasladada a la clínica 7 del IMSS, pero el caballero ocasional ya había desaparecido, dejando de recuerdo únicamente la promesa clásica del "luego te marco".

Así quedó claro que la aventura fue tan fugaz como la pasión que la llevó a terminar en una camilla.