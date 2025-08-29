Escapa mujer de cautiverio, su pareja y un cómplice la tenían privada de la libertad

MONCLOVA, COAH.- Una mujer que permaneció privada de su libertad desde el pasado viernes logró escapar durante la madrugada de hoy, tras sufrir constantes maltratos físicos y psicológicos a manos de su pareja sentimental y un cómplice identificado con el apodo de "El Cejitas".

La víctima, identificada como Areli Sarahí Santillana Villa, de 30 años, aprovechó un descuido de sus captores para salir de la vivienda en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, donde permanecía retenida contra su voluntad.

En su intento por huir, corrió hasta esconderse detrás de un automóvil, desde donde pidió ayuda a vecinos con señas desesperadas.

Los colonos, al percatarse de su estado, dieron aviso al número de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de la Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los oficiales hallaron a la mujer en crisis nerviosa, con visibles huellas de violencia y múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para brindarle atención. Confirmaron que presentaba golpes en cabeza y cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para descartar lesiones de mayor gravedad. Según relató la afectada, durante los días de encierro fue agredida con distintos objetos, incluso con un teléfono celular, sin que se le permitiera salir de la casa.

Tras percatarse de la fuga de la mujer, el agresor decidió escapar junto con su cómplice, presumiendo que las autoridades ya estaban sobre su rastro.

A pesar de que no se logró su detención en el momento, la Policía mantiene un operativo en marcha para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.