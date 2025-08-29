Mujer denuncia agresión por cobro de deuda en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un absurdo motivo fue suficiente para que un vecino de la colonia Hipódromo desatara su furia contra su propia esposa: la golpeó porque se atrevió a cobrarle a su hermana un dinero que tenía pendiente.

La víctima fue identificada como Alicia Garibay Briones, de 45 años, quien explicó que de manera tranquila le recordó a su cuñada el pago de un adeudo económico. Sin embargo, la reacción del marido fue tan desmedida como irracional, pues comenzó a agredirla físicamente hasta dejarla con diversas lesiones.

Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar los gritos. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al domicilio para estabilizar a la mujer y luego trasladarla a un hospital, donde quedó bajo observación médica, aunque se informó que las heridas no eran de gravedad.

El agresor, demostrando la misma cobardía con la que actuó, aprovechó la confusión para escapar del lugar antes de que llegara la Policía Municipal. A pesar de que los oficiales montaron un operativo en la zona, no lograron ubicarlo.

Las autoridades exhortaron a la afectada a interponer una denuncia formal, mientras recalcaron la importancia de no tolerar este tipo de actos que, por más ridículos que parezcan en su origen, terminan en violencia familiar.