Abusa fisicamente otra vez a su esposa

MONCLOVA, COAH.- Ni las denuncias previas ni el tener historial en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres fueron suficientes para que William Alexis Zapata Leyva, de 33 años, entendiera que la violencia no es el camino. La mañana de este lunes volvió a las andadas y cacheteó a su esposa en su domicilio de la calle Indios Naturales número 906A, en la colonia Colinas de Santiago.

Cansada de los arranques del "valiente" de su marido, la afectada pidió auxilio al Sistema Estatal de Emergencias tras zafarse de los golpes, denunciando que su marido ya tenía antecedentes por violencia familiar, lo que provocó la rápida movilización de la Policía Municipal y la Policía Violeta.

Al llegar, los oficiales encontraron al agresor todavía envalentonado, pero poco le duró la soberbia, pues fue asegurado y trasladado directo a la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas para "reflexionar", aunque todo indica que ni así se le quita lo abusón.

Mientras tanto, la víctima se presentó ante el juez calificador en turno para formalizar la denuncia y, como ya es costumbre en el expediente del sujeto, se turnó nuevamente su caso al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde ya lo tienen bien ubicado.

William Alexis fue consignado por violencia familiar, esperando que esta vez las autoridades logren ponerle un alto definitivo a su comportamiento agresivo.