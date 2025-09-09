Hombre arrestado por rondar vivienda de ex a pesar de restricción

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública luego de ser sorprendido rondando la vivienda de su ex a pesar de tener una orden de restricción.

Vecinos alertaron a las autoridades al verlo merodear sospechosamente en las inmediaciones de la casa, temiendo que pudiera ocasionar un incidente mayor. En cuestión de minutos, oficiales acudieron al lugar y confirmaron que efectivamente se trataba de la persona señalada en la medida legal.

El detenido fue identificado como Eduardo García Montaño, de 25 años, con domicilio en la calle Burócratas número 1910 de la colonia José de las Fuentes. Fue asegurado en la calle Santiago Aguirre número 2000, en la colonia Burócratas, donde quedó claro que había incumplido la orden de restricción en su contra.

De inmediato procedieron con su arresto y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.