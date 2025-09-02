Sacan de las calles a ´puchador´

CUATRO CIÉNEGAS, COAH. - Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron la mañana de este martes a un hombre en posesión de varias dosis de droga y una báscula, cuando circulaba por calles de la colonia Magdalenas.

El arresto se registró sobre la calle Bugambilias, donde elementos del mando coordinado sorprendieron a Luis Adrián Lara Díaz, de 28 años de edad, quien al ser revisado traía consigo envoltorios con marihuana, cocaína y una báscula digital, presuntamente utilizada para la venta de estupefacientes.

De inmediato, los oficiales procedieron a asegurar los narcóticos y trasladar al detenido a las instalaciones de la corporación, donde se elaboró el informe correspondiente. Posteriormente, fue consignado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

