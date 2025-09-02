Acaban viaje en el hospital vuelca familia en la federal 57

ESCOBEDO, COAH.- Una familia que viajaba en una camioneta resultó gravemente herida la tarde de este martes, luego que la unidad en que se desplazaban se volcó en el camellón central de la carretera federal número 57, a la altura del Ejido Primero de Mayo.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando el conductor de una Ford doble cabina, color blanco, perdió el control del volante al circular hacia el sur, justo en el kilómetro 50 de la transitada vía. La pick up terminó sobre el capacete, con severos daños en toda su estructura.

Al sitio acudieron de inmediato socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila y del Cuerpo de Bomberos de Escobedo, quienes realizaron intensas maniobras para liberar a los cinco ocupantes, quienes permanecían atrapados dentro del vehículo.

Tras ser estabilizados, los integrantes de la familia fueron trasladados de emergencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del peritaje, confirmando que la volcadura se originó luego de que el conductor perdió el control de la dirección.

Finalmente, la camioneta fue retirada con apoyo de una grúa y llevada a un corralón, mientras que la familia permanece bajo atención médica tras el fuerte susto y las lesiones que sufrieron.