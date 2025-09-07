Policía Municipal captura a José García tras robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de la Policía Municipal permitió la detención de un hombre que asaltó una tienda de conveniencia en pleno centro de la ciudad durante la madrugada de ayer.

El sujeto, identificado como José García, de 45 años, fue asegurado en las calles cercanas al establecimiento tras un breve operativo que evitó su fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando García irrumpió violentamente en la tienda de conveniencia ubicada en el centro de Monclova.

Sin mostrar signos de haber consumido alcohol o alguna droga, el individuo amenazó a los empleados con actitud agresiva y palabras altisonantes, despojándolos de alrededor de tres mil pesos en efectivo, producto de las ventas.

Tras cometer el asalto, el hombre intentó huir corriendo por las calles del centro, con la esperanza de eludir a las autoridades.

Sin embargo, el personal de la Policía Municipal desplegó rápidamente un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar al delincuente en pocos minutos.

A pesar de la persecución, García intentó resistirse al ser detenido, forcejeando con los oficiales e intentando zafarse de ellos con empujones y groserías. Sin embargo, los elementos policiacos lograron someterlo sin mayores dificultades, esposarlo y trasladarlo a las instalaciones de la comandancia municipal.

Durante la revisión en las instalaciones de la Comandancia Municipal, se confirmó que García llevaba consigo el dinero robado, lo cual fue plenamente identificado por los empleados de la tienda. Además, los testimonios de los testigos apuntaron de manera directa al sujeto como el responsable del atraco.

Con las pruebas suficientes, José García fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes por el delito de robo con violencia.