Joven acusado de tocar sin consentimiento: Detenido tras riña

MONCLOVA, COAH. – Un joven de 20 años fue detenido este miércoles después de ser acusado por una estudiante universitaria de acosarla y tocarla sin su consentimiento, luego de una serie de amenazas que involucraron a su novio. Los hechos culminaron en una riña en el domicilio de la joven, donde sus familiares confrontaron al agresor.

De acuerdo con la denuncia presentada por Alicia ´N´, de 19 años, el viernes pasado accedió a encontrarse en secreto con Emiliano ´N´, de 20 años, luego de haber estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Sin embargo, la situación se tornó delicada cuando Emiliano ´N´ comenzó a acosarla al ver que la joven seguía con su novio.

El joven, al sentirse rechazado, comenzó a amenazarla con contarle a su novio lo sucedido si no dejaba a este último por él.

Ante esta situación, Alicia ´N´ decidió citarlo en su casa en el sector sur, con la esperanza de poder salir de la situación sin que su novio se enterara.

Al llegar a la vivienda, el encuentro con Emiliano ´N´ se tornó violento cuando la joven lo acusó de abusar sexualmente de ella y sus familiares, al enterarse de los hechos, lo enfrentaron físicamente. La riña resultó en lesiones para Emiliano ´N´, por lo que los familiares solicitaron la intervención de la Policía Municipal, tras haber sido señalado de tocar indebidamente a la chica.

El agresor fue detenido por la Policía Municipal y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana debido a las lesiones que sufrió durante la confrontación.

Tras el incidente, Emiliano ´N´ fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se le presentó ante el Juez Calificador.

Al salir a la luz lo anterior, el joven quedó detenido solo por una falta administrativa pero fue llevado a un hospital, donde fue atendido por los médicos.