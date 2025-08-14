Cajera sufre crisis nerviosa tras asalto

MONCLOVA, COAH.– Un violento asalto a plena luz del día fue perpetrado la tarde de este jueves en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Brisas del Valle, cuando dos hombres, usando pasamontañas y pelucas, irrumpieron en el establecimiento para apoderarse del dinero de las ventas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:45 horas, en la tienda ubicada en la calle Mediterráneo. Los criminales, armados y completamente cubiertos, amenazaron a la cajera, quien, tras el shock del momento, sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida de emergencia por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

La Policía Municipal acudió rápidamente al lugar y, tras asegurar la escena, revisó los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento en busca de pistas sobre los asaltantes.

Durante la revisión, se observó que los delincuentes, después de conseguir el botín, huyeron rápidamente del lugar, sin dejar rastro alguno.

El asalto generó preocupación entre los vecinos de la colonia Brisas del Valle, que piden mayor vigilancia en la zona.

Las autoridades continúan investigando el caso y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables.