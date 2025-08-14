Hombre de 60 años trasladado de emergencia a Clínica 86 del IMSS en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 60 años fue trasladado de emergencia a la Clínica 86 del IMSS luego de sentirse mal y comenzar a sudar excesivamente mientras almorzaba en un puesto de comida en la colonia Tierra y Libertad.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este jueves, cuando Marcos Villanueva acudió al establecimiento de "Tacos Dany", ubicado en el cruce de la avenida de la Revolución con avenida Oriente. Según testigos, el hombre comenzó a sentirse débil y sudoroso mientras comía, lo que alarmó a los presentes.

El personal del negocio se encargó de pedir el apoyo de las autoridades así como de los socorristas para que tomaran conocimiento de lo que sucedía y auxiliaran al comensal, respectivamente.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar y le proporcionaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a la Clínica 86 para una valoración médica más detallada.

Afortunadamente, el estado de salud del hombre fue estabilizado tras el incidente. Las causas exactas de su malestar aún están siendo evaluadas por los médicos.