Detenido en Monclova joven que alteraba el orden público

MONCLOVA, COAH.– Un joven que escandalizaba en plena vía pública terminó detenido por elementos de la Policía Preventiva, luego de alterar el orden sobre la avenida Sidermex, a la altura de la colonia Carlos Salinas de Gortari.

El detenido fue identificado como Jesús Javier Mireles Díaz, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia Obrera Sur, segundo sector.

Su comportamiento alborotado llamó la atención de los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, quienes no tardaron en reportar la situación al número de emergencias.

Fue pasado el mediodía de este lunes cuando oficiales asignados a la patrulla 215 realizaban un recorrido de vigilancia por el sector y detectaron al joven alterando el orden.

Al notar la presencia de las autoridades, Jesús Javier intentó evadirlas, pero fue rápidamente asegurado por los oficiales, quienes procedieron a su detención para evitar mayores disturbios.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, acusado de cometer una falta administrativa menor.