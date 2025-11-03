Violenta Riña en Monclova Termina con Dos Lesionados y un Detenido

MONCLOVA, COAH.- Una violenta riña entre vecinos en la colonia Las Flores terminó con dos personas lesionadas y un hombre detenido durante la madrugada de este lunes.

El incidente, que tuvo lugar sobre la avenida Chapultepec, en el cruce con la avenida El Potrero, involucró un fuerte enfrentamiento a batazos y hasta salió a relucir un cuchillo tras una disputa vecinal que se salió de control.

De acuerdo con el reporte oficial, Uriel Olager Valdez Reyna, de 32 años, vecino de la calle 2, número 1532 de la colonia Las Flores, se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado sobre la avenida Potrero cuando descubrió que le habían robado las parrillas de su negocio.

Al percatarse de la situación, decidió ir en busca del responsable y, al verlo, comenzó a discutir con él.

Fue en ese momento cuando la señora Santa Yésica Hernández Arellano, de 45 años, madre del presunto ladrón, intentó intervenir para defender a su hijo y separar a los involucrados. Según Olaguer, la mujer empuñaba un cuchillo.

Sin embargo, la discusión se tornó violenta y, en un arranque de ira, Olager Valdez golpeó a la señora Hernández en la cabeza con un barrote, dejándola herida. En el forcejeo también resultó lesionado el hijo de la afectada, Jorge Hernández, de 23 años.

Paramédicos del Grupo de Rescate Urgencias de Monclova (GRUM) llegaron rápidamente al lugar y atendieron a los lesionados, quienes fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Coahuila arribaron al sitio y lograron asegurar al agresor, Olager Valdez, quien fue detenido y trasladado a las celdas municipales. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, donde la parte afectada podrá presentar la denuncia correspondiente por la agresión.