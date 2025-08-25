Detenido tras peligrosa persecución en Monclova

Un hombre a bordo de una motocicleta desató una peligrosa persecución en la carretera federal número 30 que terminó en el bulevar Harold R. Pape, en Monclova, cuando los oficiales lograron interceptarlo y detenerlo.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando elementos de la Policía Municipal de Frontera detectaron al conductor cometiendo una infracción mientras transitaba sobre la carretera 30, cerca de la Plaza de La Lagunita.

Al marcarle el alto, el sujeto hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró a gran velocidad, lo que generó que los oficiales iniciaran una persecución a lo largo de la vía.

Ante la evasión del sujeto, los policías solicitaron apoyo a sus compañeros de Monclova, quienes se unieron a la búsqueda. La persecución continuó hasta que, a escasos metros de llegar al bulevar Harold R. Pape, los oficiales lograron interceptar al individuo y detenerlo.

El detenido fue asegurado junto a la motocicleta y posteriormente trasladado a la Comandancia Municipal de Frontera, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.