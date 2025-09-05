Detenidos colombianos en Praderas del Sur por portación de cuchillos

Dos colombianos fueron detenidos en la colonia Praderas del Sur, tras ser sorprendidos en posesión de cuchillos y al tratar de evadir la autoridad mientras circulaban a exceso de velocidad en una motocicleta, la tarde de este viernes.

Los sujetos, de nacionalidad colombiana, viajaban en una motocicleta Italika sin placas de circulación y realizando maniobras erráticas. A su paso por la calle Villa Latina, los hombres intentaron huir al notar la presencia de la policía, lo que alertó a las autoridades, quienes les marcaron el alto con señales audibles y visibles.

Tras detenerse a unos metros, los oficiales se acercaron a los ocupantes del vehículo. El conductor, de 32 años, identificado como James Adriano Ladino Vidal, y su acompañante, Arley Giovanny Sepúlveda Laverde, de 33 años, explicaron que se encontraban trabajando para una agencia de préstamos, realizando cobros en la ciudad.

Sin embargo, manifestaron que intentaron evadir la detención debido a que no contaban con los permisos necesarios para laborar en el país.

Al ser sometidos a una revisión corporal, se encontraron dos cuchillos. Debido a la naturaleza de los objetos encontrados, ambos fueron detenidos por el delito de portación de arma prohibida.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal donde quedaron tras las rejas mientras se llevaba la papelería correspondiente para turnarlos al Ministerio Público bajo el cargo de portación de armas prohibidas, y los hombres enfrentarán los procesos legales pertinentes.

La motocicleta, de modelo 2025, fue asegurada y enviada a un corralón, mientras que los cuchillos quedaron como evidencia del delito.