Capturan a dos presuntos responsables de ataque contra agentes federales en Matamoros

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el ataque armado registrado el pasado domingo contra elementos del Servicio de Protección Federal en Matamoros, agresión en la que un oficial perdió la vida y otro más resultó lesionado.

La captura fue confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que informó sobre el despliegue de acciones coordinadas para localizar a los responsables de los hechos ocurridos en Tamaulipas.

Durante el operativo también fueron aseguradas cuatro armas de fuego y un vehículo presuntamente relacionado con la agresión.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con las autoridades federales, el ataque ocurrió cuando los elementos del SPF terminaban su jornada laboral y fueron impactados por una camioneta que posteriormente huyó, provocando una persecución.

Según el reporte oficial, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar contra los agentes durante la huida. Minutos después, otra camioneta con hombres armados llegó al lugar y también abrió fuego contra los oficiales.

Ante la agresión, los elementos federales respondieron al ataque para proteger su integridad física. Como consecuencia, uno de los policías murió y otro sufrió heridas por arma de fuego.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones y las labores coordinadas para detener al resto de los involucrados en el atentado.