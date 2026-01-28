Movilización de cuerpos municipales por incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos municipales se registró la noche del martes en la colonia Patricia Blizzard, luego que vecinos alertaran sobre un presunto incendio en un domicilio, el cual terminó siendo una fogata encendida en un terreno baldío frente a una vivienda habitada.

El reporte se generó minutos antes de las 23:00 horas sobre la calle María Esther Zuno de Echeverría, donde la presencia de fuego y humo alarmó a los residentes del sector, temiendo que las llamas alcanzaran alguna casa cercana. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que no se trataba de una vivienda en llamas, sino de una fogata improvisada en un predio despoblado.

De acuerdo con los primeros indicios, el fuego habría sido encendido por personas que buscaban protegerse del frío nocturno, sin tomar en cuenta la sequedad del terreno y la vegetación, condiciones que representaban un riesgo latente de propagación.

Ante el peligro, los oficiales procedieron a sofocar la fogata utilizando agua y tierra del mismo predio, logrando controlar la situación antes de que se convirtiera en un incendio de mayores proporciones que pusiera en riesgo viviendas colindantes.

Gracias a la intervención oportuna, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas, aunque el incidente dejó en evidencia el peligro que representan este tipo de prácticas durante la temporada invernal y de sequía.

Finalmente, las autoridades emitieron un llamado a la ciudadanía para evitar encender fogatas o cualquier tipo de fuego en terrenos baldíos, recordando que estas acciones pueden salirse de control en cuestión de minutos.