Policía Municipal detiene a 2 personas en Frontera por receptación

FRONTERA, COAH.- Dos hombres terminaron detenidos y a disposición del Ministerio Público este jueves, luego de ser sorprendidos por elementos de la Policía Municipal de Frontera en la colonia Elsa Hernández cargando un compresor de un minisplit cuya procedencia no pudieron acreditar, situación que derivó en su arresto por el delito de receptación.

Los hechos ocurrieron cerca de las 13:30 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido preventivo por las calles Allende y Ofelia Cantú. En ese punto detectaron a dos sujetos que caminaban con evidente nerviosismo mientras cargaban un compresor. Al notar la presencia de la unidad oficial, ambos optaron por salir corriendo, haciéndose del delito.

Durante su intento por escapar, los hombres —identificados como César Jiménez, de 25 años, vecino de la colonia Morelos, y Kevin Peña, de 23 años— arrojaron el compresor para aligerar la huida e intentaron esconderse, metiéndose a una vivienda ajena.

Los oficiales, tras solicitar y obtener autorización de los propietarios del domicilio, ingresaron al inmueble y lograron asegurar a los sospechosos, quienes no lograron justificar su actuar ni la posesión del artefacto.

Kevin y César fueron trasladados junto con el compresor a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Frontera, donde quedaron a disposición del juez calificador del turno. Posteriormente, ambos fueron consignados ante el Ministerio Público, donde se resolverá su situación legal. El compresor quedó asegurado como indicio del probable delito.

El operativo evidenció la rápida intervención de los oficiales preventivos ante la sospechosa conducta de los individuos, quienes ahora enfrentarán consecuencias legales.