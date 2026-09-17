Siete detenidos en operativo de vigilancia en Monclova Coahuila

MONCLOVA, COAH.– Siete personas fueron detenidas durante un operativo de vigilancia implementado la mañana de este jueves por elementos de la Policía Municipal en distintos puntos de la colonia Colinas de Santiago.

El despliegue se realizó con la finalidad de reforzar la vigilancia en uno de los sectores considerados conflictivos, donde los oficiales efectuaron recorridos y revisiones preventivas.

Durante las acciones, los policías detectaron a siete personas, entre ellas dos mujeres y cinco hombres, quienes presuntamente se encontraban consumiendo sustancias tóxicas en diferentes puntos de la colonia.

Todos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para determinar su situación.

Tras la valoración correspondiente, seis de los detenidos quedaron a disposición del juez calificador y fueron ingresados a las celdas municipales por una falta administrativa.

Sin embargo, una de las mujeres enfrentó una situación distinta, ya que durante la intervención se le habría encontrado en posesión de narcóticos.

Por este motivo, el juez calificador en turno determinó ponerla a disposición del Ministerio Público, donde quedó consignada por el delito de posesión de narcóticos y lo que resulte.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de recorridos forman parte de las acciones de vigilancia que se realizan en el sector para detectar conductas que puedan alterar el orden.