Agentes municipales detienen a dos hombres en la colonia Burócratas

MONCLOVA, COAH.— Dos individuos fueron arrestados durante la madrugada de este miércoles en la colonia Burócratas, luego que agentes municipales les encontraran un arma blanca y presunta droga durante un recorrido de vigilancia.

Se trata de Edwin Eduardo Rodríguez Ávila de 34 años de edad, vecino de la calle Reforma, número 507 en la colonia Emiliano Zapata en Castaños, y Óscar Guadalupe Rodríguez Rodríguez de 31 años, con domicilio en la calle 17 número 126 de la colonia Carlos Salinas de Gortari.

El aseguramiento ocurrió alrededor de la 01:00 de la mañana sobre la avenida Sidermex, casi en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, cuando los uniformados detectaron a los hombres que, al notar la presencia de la patrulla, adoptaron una actitud evasiva.

Ante la conducta sospechosa, los oficiales les marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva, a la cual los sujetos accedieron voluntariamente.

Durante la revisión, a uno de ellos se le encontró un cuchillo con hoja de aproximadamente 20 centímetros. Al segundo individuo se le aseguró una bolsa de plástico transparente que contenía piedras blancas granuladas con características similares a la droga conocida como "cristal".

Ambos fueron detenidos en el lugar y trasladados a las instalaciones municipales para su certificación médica y la elaboración de las actas correspondientes.

El par fue consignado al Ministerio Público donde se les investigará por los delitos de portación de arma prohibida y posesión simple de narcóticos.

Además, tanto el arma como la sustancia fueron embaladas y puestas a disposición de las autoridades competentes como evidencia del hecho.