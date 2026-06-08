Operativo de AIC en Paseo Monclova genera expectación

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en la zona norte de Monclova, luego de que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaran un operativo en el estacionamiento del centro comercial Paseo Monclova, donde dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

La acción policial generó expectación entre visitantes y comerciantes del sector, debido al despliegue de unidades oficiales y personal investigador que permaneció en el lugar durante varios minutos mientras desarrollaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, los agentes estatales realizaron la intervención como parte de una investigación en curso. Durante el operativo fueron aseguradas dos personas, quienes quedaron bajo investigación mientras se determina su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

En apoyo a las labores de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, elementos de Seguridad Pública Municipal participaron en las estrategias de vigilancia y resguardo perimetral, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actuaciones ministeriales y mantener el orden en el área.

La presencia de las corporaciones provocó que ciudadanos observaran a distancia el desarrollo de la operación, mientras los agentes mantenían controlado el perímetro para evitar interferencias en las labores de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las causas que originaron la intervención ni sobre los posibles delitos relacionados con el caso. La investigación continúa abierta y será la autoridad ministerial la encargada de informar los avances conforme lo permitan las indagatorias.