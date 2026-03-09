Cuatro menores detenidos tras riña en colonia Independencia de Monclova

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de ayer se vio marcada por un fuerte despliegue policiaco en la colonia Independencia, luego de que una riña multitudinaria protagonizada por un grupo de jóvenes alterara la tranquilidad de los vecinos y terminara con cuatro menores de edad detenidos.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Chihuahua y Emiliano Zapata, donde, de acuerdo con testimonios de residentes del sector, un grupo de jóvenes comenzó a reunirse en plena vía pública y minutos después la situación escaló hasta convertirse en un violento enfrentamiento.

Vecinos señalaron que en la pelea habrían participado cerca de 20 personas, quienes presuntamente se agredían con palos y fragmentos de block de concreto, mientras corrían por la calle y lanzaban amenazas, generando un fuerte escándalo que despertó a varios habitantes de la zona.

Alarmados por la magnitud del pleito, los colonos decidieron dar aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

La primera patrulla en arribar confirmó que se trataba de una riña campal, por lo que solicitó apoyo de más unidades para controlar la situación.

Al percatarse de la presencia policial, varios de los jóvenes emprendieron la huida en distintas direcciones, dispersándose por calles aledañas como Chihuahua, Emiliano Zapata y Francisco Villa, lo que obligó a los oficiales a desplegar un operativo de búsqueda en el sector.

Tras varios minutos de recorridos y vigilancia en la zona, los uniformados lograron asegurar únicamente a cuatro menores de edad, quienes presuntamente participaron en el enfrentamiento.

Los adolescentes fueron sometidos por los oficiales y posteriormente trasladados en una patrulla a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.

Mientras tanto, los agentes permanecieron algunos minutos más en el sector para restablecer el orden y evitar que el conflicto volviera a reanudarse entre los grupos involucrados.