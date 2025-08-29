Policía frustra asalto en tienda de conveniencia en Blvd. Pape en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La rápida respuesta de elementos de la Policía Municipal permitió frustrar un asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Asturias, la madrugada de este viernes, cuando un hombre fue sorprendido en actitud sospechosa frente al establecimiento mientras traía una máscara.

El sujeto, identificado como Germán Soto Cano, de 28 años, se encontraba merodeando sobre el bulevar Harold R. Pape, portando consigo una máscara que intentaba colocarse para cometer el atraco.

Sin embargo, la cercanía de una patrulla preventiva lo puso en la mira de los uniformados, quienes actuaron de inmediato para impedir que concretara sus planes.

Los oficiales interceptaron al individuo antes de que ingresara al negocio y le practicaron una revisión de rutina, encontrándole entre sus pertenencias un foco y una sustancia granulada, con características de la droga conocida como cristal.

El hallazgo reforzó la detención, pues además de la intención de robo, existían indicios de posible consumo de enervantes.

Aunque el asalto no llegó a consumarse, el aseguramiento del hombre permitió neutralizar una situación que pudo haber puesto en riesgo a empleados y clientes de la tienda.

Germán Soto fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo en las celdas preventivas mientras las autoridades definían su situación legal.