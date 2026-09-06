"A tu colonia la cuidamos todos": detienen a 8 en operativo en Frontera

FRONTERA, COAH.- Ocho personas fueron detenidas durante un operativo de vigilancia implementado en distintos sectores de Ciudad Frontera, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en zonas consideradas de mayor incidencia.

El dispositivo, denominado Limpia, Seguridad, Orden y Respeto, se realizó mediante la coordinación de elementos de la Policía Municipal, Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal de Coahuila y Grupo de Reacción Centro.

Las acciones fueron encabezadas por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, acompañado por el Supervisor Regional de la Agencia de Investigación Criminal, Roberto Torres Ríos, así como representantes de las corporaciones estatales y de reacción.

Operativo 'Limpia, Seguridad, Orden y Respeto'

Durante el despliegue, los oficiales realizaron recorridos preventivos por diferentes colonias y puntos identificados como conflictivos, con el objetivo de detectar situaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

Como resultado del operativo, los uniformados localizaron a varias personas que presuntamente se encontraban en posesión de sustancias tóxicas, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Continuidad de las Acciones de Seguridad

El operativo forma parte del programa A Tu Colonia la Cuidamos Todos, mediante el cual las autoridades buscan mantener presencia permanente en los sectores de Frontera y atender los puntos donde se han registrado mayores reportes ciudadanos.

Las corporaciones señalaron que este tipo de acciones coordinadas continuarán realizándose en diferentes sectores del municipio, como parte de la estrategia para mantener el orden y fortalecer la seguridad.