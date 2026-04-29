Violencia familiar en Monclova: mujer agredida por su ex pareja

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo caso de violencia familiar encendió las alarmas la mañana de este miércoles en la colonia Praderas del Sur, donde una mujer, al tratar de recoger sus cosas, fue presuntamente agredida por su ex pareja sentimental, lo que derivó en la intervención de las autoridades y la detención de su verdugo.

Ante el señalamiento directo, los uniformados procedieron a la detención de quien fue identificado como Ángel Uriel Pérez, de 31 años de edad, con domicilio en el mismo sector, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:40 horas sobre la calle Villa Florida, entre las calles Valle de la Colina, cuando elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un hombre maltratando a una mujer.

Al descender de la unidad, los oficiales se entrevistaron con la mujer, identificada como Estrella Mendoza, de 42 años de edad, quien presentaba visibles signos de alteración y denunció haber sido agredida físicamente momentos antes por su ex, Ángel Uriel.

De acuerdo con el señalamiento, la mujer acudió al domicilio del sujeto con la intención de recuperar algunas pertenencias personales; sin embargo, la situación escaló a una discusión en donde Ángel la acusó de haberle sido infiel, culminando en agresiones físicas, incluyendo golpes en el rostro y jaloneos que incluso provocaron daños en su vestimenta.

Ángel Uriel fue asegurado en el lugar y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.