Arturo Eliud N arrestado tras ignorar orden de restricción en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La presunta violación a una orden de restricción terminó con la detención de un hombre originario de Castaños, quien fue sorprendido por elementos de la Policía Municipal mientras agredía a su expareja e intentaba sacarla por la fuerza de la vivienda donde habita junto con sus hijas, en la colonia Otilio Montaño.

El caso se registró la tarde del lunes, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia familiar en un domicilio ubicado sobre la calle Privada 6, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos policiacos.

Al arribar al lugar, los oficiales encontraron a Arturo Eliud "N", de 42 años, presuntamente sujetando del pie a Carmen Carolina "N" y arrastrándola hacia la puerta del inmueble con la aparente intención de obligarla a salir de la vivienda.

Tras controlar la situación, la afectada manifestó a los uniformados que mantiene una separación con el agresor y que actualmente reside en ese domicilio, el cual le fue facilitado por una familiar del propio detenido, donde además vive en compañía de sus hijas.

La mujer denunció que el hombre ingresó sin autorización, comenzó a insultarla y posteriormente intentó expulsarla de la casa por la fuerza, situación que generó momentos de pánico entre las menores, quienes presuntamente solicitaron el auxilio de las autoridades.

Asimismo, señaló que desde el pasado mes de mayo cuenta con una orden de restricción en contra de Arturo Eliud debido a antecedentes de violencia; sin embargo, aseguró que el individuo ha continuado hostigándola de manera constante.

Con base en el señalamiento directo de la víctima y en lo observado por los oficiales al momento de su intervención, el presunto agresor fue asegurado y trasladado a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por el probable delito de violencia familiar, además de las responsabilidades que pudieran derivarse por el presunto incumplimiento de la medida de protección.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia contra las mujeres y recordaron que las órdenes de protección tienen como objetivo salvaguardar la integridad de las víctimas y prevenir agresiones de mayor gravedad.