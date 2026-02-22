Despliegan operativo en colonias de Frontera

FRONTERA, COAH.– Con patrullas recorriendo calle por calle y presencia visible en puntos estratégicos, elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron la noche de ayer un operativo preventivo en las colonias La Sierrita, Occidental y Borja, con el objetivo de reforzar la vigilancia y contener delitos patrimoniales.

El despliegue inició al caer la noche, cuando varias unidades ingresaron de manera simultánea a los sectores señalados. Las acciones se realizaron en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes brindaron respaldo en las labores de supervisión y presencia disuasiva.

Durante varias horas, los oficiales efectuaron recorridos preventivos, instalaron puntos de observación y realizaron inspecciones aleatorias, enfocándose en calles consideradas de atención prioritaria ante reportes ciudadanos.

De acuerdo con información oficial, estos operativos forman parte de una estrategia permanente entre autoridades municipales y estatales para fortalecer la seguridad en zonas identificadas con incidencia en robos a casa habitación y otros delitos que afectan el patrimonio de las familias.

La presencia policial fue constante: unidades con códigos apagados pero con recorridos activos transitaron por brechas, avenidas principales y sectores habitacionales, enviando un mensaje de prevención y vigilancia.