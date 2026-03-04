Detienen a Axel Márquez por robo de cableado en Frontera

FRONTERA, COAH.— Gracias a la oportuna intervención de la Policía Municipal de Frontera, fue detenido un joven señalado como presunto responsable del robo de cableado eléctrico que dejó sin energía al Centro de Conciliación Laboral y a los Juzgados Laborales, ubicados sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, durante el pasado fin de semana.

La captura se concretó la tarde de este miércoles, cuando oficiales preventivos realizaban recorridos estratégicos en la colonia Occidental como parte de los operativos de proximidad y prevención del delito. Fue en el cruce de la avenida Occidental y la calle Américas Unidas donde detectaron a un individuo en actitud inusual, demostrando la pericia y atención constante de los uniformados.

Al marcarle el alto para una revisión preventiva, el joven —identificado como Axel Rodrigo Márquez Diosdado, de 18 años— reaccionó de manera agresiva y profirió amenazas contra los elementos. Sin embargo, los oficiales actuaron con profesionalismo y apego a los protocolos, logrando asegurarlo sin que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, Axel estaría relacionado con el robo de cableado ocurrido el domingo pasado, hecho que dejó sin suministro eléctrico a las instalaciones del Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados Laborales, afectando servicios y actividades oficiales.

La rápida actuación de los policías municipales permitió poner al presunto implicado a disposición del Ministerio Público, inicialmente por el delito de amenazas, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal integran la carpeta correspondiente para determinar su probable participación en el hurto.

Autoridades destacaron que la detención es resultado de los operativos de vigilancia implementados en distintos sectores del municipio, reafirmando el compromiso de la corporación con la seguridad y la protección de las instituciones públicas.

Las investigaciones continúan para esclarecer totalmente el caso y establecer si existen más personas involucradas en el robo que afectó instalaciones clave para la impartición de justicia laboral en la región.