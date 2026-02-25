Cae otra vez "El Gorila" robando bodega GONHER en Frontera

FRONTERA, COAH. — La reincidencia le pasó factura a Carlos Alberto Mireles Recio, alias "El Gorila", quien fue detenido nuevamente por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera cuando desmantelaba, por segunda ocasión, las bodegas de la empresa GONHER, ubicadas sobre la carretera federal número 30, a la altura del Conalep.

El arresto ocurrió durante la mañana de este miércoles, luego que trabajadores del área de mantenimiento descubrieran a dos sujetos en pleno saqueo del inmueble, desprendiendo cableado eléctrico, lámparas, equipo hidráulico y hasta estructuras de aluminio. Al verse sorprendidos, los empleados solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades mediante una llamada de emergencia.

En cuestión de minutos, las unidades preventivas arribaron al sitio y encontraron a los presuntos responsables en el interior del predio, con varios objetos ya desmontados y listos para ser sustraídos. Entre los detenidos se encontraba "El Gorila", quien apenas el pasado 31 de enero había sido señalado por desmantelar el mismo lugar, lo que evidenció su regreso al escenario del delito.

Esta vez, junto a él fue asegurado su cómplice, identificado como Rodrigo Maximiliano Barboza Ortiz, de 22 años de edad, vecino de la colonia Diana Laura.

Los uniformados procedieron al aseguramiento de ambos individuos, así como del cableado y otros objetos que pretendían llevarse. El material recuperado quedó bajo resguardo como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde fueron certificados médicamente y puestos a disposición del juez calificador, para luego ser consignados ante el Ministerio Público por el delito de robo agravado, instancia que determinará su situación legal.

Autoridades destacaron que la rápida intervención evitó que el inmueble continuara siendo desmantelado, reiterando que mantendrán vigilancia en el sector ante la reincidencia de robos en instalaciones industriales.