Tragedia en la 57: dos muertos y oficial estatal lesionada

La carretera federal 57 volvió a teñirse de rojo la madrugada de este miércoles, luego de un violento choque entre una unidad estatal y un automóvil compacto que dejó como saldo dos hombres sin vida y una oficial lesionada, además de provocar el cierre parcial de la circulación por varias horas.

El fatal percance se registró alrededor de las 05:30 horas, a la altura del kilómetro 117, en el tramo previo a La Muralla, dentro de los límites entre Ramos Arizpe y Castaños. En ese punto, una camioneta oficial Dodge Durango del Gobierno del Estado colisionó contra un automóvil Pontiac color verde, en el que viajaban tres personas que se dirigían hacia Saltillo por motivos laborales.

El impacto fue brutal. La unidad oficial salió proyectada fuera de la carpeta asfáltica, mientras que el vehículo compacto quedó destrozado sobre el acotamiento, con su estructura colapsada y dos de sus ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Paramédicos y rescatistas que arribaron al sitio confirmaron que uno de los hombres, de entre 35 y 40 años de edad, ya no presentaba signos vitales, mientras que el segundo falleció minutos después, pese a los intentos por estabilizarlo. Sus cuerpos quedaron prensados dentro del automóvil, obligando a los equipos de emergencia a realizar maniobras de rescate.

En la camioneta oficial viajaba una oficial estatal de 28 años de edad, quien resultó con diversas lesiones y fue trasladada en código amarillo a un hospital privado en Saltillo, donde quedó bajo observación médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros peritajes, el Pontiac presuntamente intentó incorporarse o realizar una maniobra sobre la vía federal, momento en que fue impactado por la unidad oficial, provocando que esta última terminara fuera del camino tras perder el control.

Testigos que presenciaron el accidente alertaron al número de emergencias al observar los vehículos siniestrados y a personas atrapadas, lo que generó la rápida movilización de paramédicos, cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del peritaje correspondiente y del resguardo de la zona, mientras personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento de los cuerpos.

El accidente provocó largas filas de vehículos y el cierre parcial de la carretera durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las labores de rescate, retiro de unidades y diligencias ministeriales que permitirán determinar con precisión las responsabilidades.