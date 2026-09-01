Por una caguama lo manda al hospital

MONCLOVA, Coah.- Una caguama fue el motivo de una violenta riña que terminó con un hombre hospitalizado, luego de ser golpeado a puñetazos y patadas por sus propios compañeros de parranda, quienes escaparon del lugar llevándose la botella.

El lesionado fue identificado como Mateo Sánchez Márquez, de 34 años, vecino de la colonia Buenos Aires, quien resultó con severas lesiones en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer martes en el cruce de las calles Miguel Blanco y Juárez, en la zona Centro, donde se reportó una riña y se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el relato del afectado, la convivencia había comenzado desde temprano. Durante varias horas permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas, hasta que las provisiones se terminaron y únicamente quedó una caguama.

Mateo tenía la botella en sus manos cuando sus acompañantes intentaron quitársela. El intercambio de palabras subió de tono y rápidamente pasó a la agresión física.

Los sujetos lo golpearon con puños y patadas, principalmente en el rostro. La golpiza le provocó lesiones visibles y dejó uno de sus ojos prácticamente cerrado.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con la botella antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas atendieron al hombre y, después de valorarlo, determinaron que requería traslado hospitalario.

Mateo fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo valoración de especialistas.

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos por los alrededores para localizar a los participantes en la riña, pero los agresores ya habían abandonado el sector.

La caguama terminó en manos de los responsables; Mateo, en el hospital.