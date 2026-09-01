Le niegan ingreso y muere en casa

MONCLOVA, Coah.- Karla Maribel Palacios Velázquez, madre de familia, perdió la vida luego de que, según sus familiares, se le negara el ingreso al Hospital Amparo Pape de Benavides, pese a contar con una orden de internamiento de urgencia.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Palacios Velázquez acudió al hospital debido a problemas de retención de líquidos y requería ser internada para recibir atención médica.

Sin embargo, señalaron que el doctor Julio César Vega únicamente le proporcionó un medicamento y no se concretó su ingreso al nosocomio.

Posteriormente, Karla Maribel regresó a su domicilio, ubicado en la calle 32 de la colonia Eliseo Mendoza. Al arribar al lugar se desvaneció y familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y, al revisar a la mujer, confirmaron que había perdido la vida.

Ante lo ocurrido, familiares manifestaron su inconformidad y aseguraron que consideran que la muerte de Karla Maribel pudo haberse evitado.

Por estos hechos, anunciaron que presentarán una denuncia para que se investigue el caso y se determine, conforme a la ley, si existió responsabilidad médica.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.