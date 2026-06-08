Capturan en Sonora a presunto operador de célula ligada al Cártel de Sinaloa

Elementos de seguridad federal realizaron la detención de Hugo N, conocido como "El 01", durante un operativo efectuado en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información oficial, el detenido es identificado como integrante de la célula criminal denominada "Los Demonios", vinculada al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades señalaron que el arresto se concretó el pasado 6 de junio en un restaurante de la capital sonorense, luego de labores de investigación que permitieron ubicar al sospechoso. El despliegue fue ejecutado de manera rápida con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para las personas que se encontraban en el establecimiento.

Detalles confirmados

Según el gabinete de seguridad federal, Hugo N era considerado un generador de violencia con operaciones en Sonora y Chihuahua, además de desempeñar un papel relevante dentro de la estructura de "Los Demonios", grupo que opera en la región fronteriza del norte del país.

Las investigaciones también lo relacionan con la coordinación de ataques mediante drones modificados para transportar y lanzar artefactos explosivos. De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía General de la República, estas acciones habrían sido dirigidas contra grupos rivales, elementos de seguridad y otras personas en zonas de conflicto.

Impacto en la comunidad

Las autoridades indicaron que una de las áreas donde mantenía mayor influencia comprendía municipios ubicados entre los límites de Sonora y Chihuahua.

Al momento de su captura, los agentes aseguraron un arma de fuego que, según el reporte oficial, corresponde a las reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.