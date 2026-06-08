Conductor lesionado tras caer en arroyo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una salida de camino registrada durante la madrugada de este domingo movilizó a corporaciones de rescate y autoridades viales hacia la colonia El Campanario, donde una camioneta terminó en el fondo de un arroyo tras un aparatoso accidente que dejó a un hombre lesionado.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:30 horas sobre la calle Fátima, luego de que habitantes del sector observaron una unidad fuera de la carpeta asfáltica y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

A su llegada, elementos de rescate localizaron una camioneta Ford F-150 color rojo dentro del cauce, así como a su conductor identificado como Salvador Alejandro Hernández García, quien presentaba diversas lesiones en el rostro y abundante sangrado como consecuencia del fuerte impacto.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) le brindaron atención inmediata en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad para una valoración médica especializada.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, oficiales de Control de Accidentes implementaron un operativo de seguridad en la zona para evitar riesgos adicionales y permitir las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el conductor viajaba acompañado por varias personas al momento del percance. Asimismo, se informó que tanto él como sus acompañantes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Detalles confirmados

Las primeras investigaciones establecieron que el exceso de velocidad, combinado con el consumo de bebidas embriagantes, habría provocado que el conductor perdiera el control del volante, abandonara el camino y terminara dentro del arroyo.

A pesar de la magnitud del accidente y de los cuantiosos daños materiales registrados en la camioneta, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.