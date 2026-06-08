Manosea ´El Gallo´ a jovencita

MONCLOVA, COAH.- Lo que para una adolescente de apenas 14 años era una simple salida para comprar tortillas terminó convirtiéndose en un momento de terror, luego que un sujeto conocido en el sector como "El Gallo" la manoseó mientras la interceptó en calles de la colonia Independencia.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes sobre la calle Francisco Villa, donde la menor caminaba con rumbo a una tienda cercana cuando fue abordada por Reynaldo Gutiérrez, alias "El Gallo", quien comenzó a hostigarla y a exigirle dinero. De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima a las autoridades, el sujeto insistía en que le entregara efectivo, pero la adolescente le explicó que únicamente llevaba el dinero necesario para comprar tortillas.

La negativa enfureció al individuo, quien presuntamente comenzó a jalonearla para posteriormente realizarle tocamientos, provocando que la menor entrara en pánico y lograra zafarse del pervertido sujeto, quien además pretendía llevarla a la fuerza. A pesar del miedo, la jovencita logró zafarse y correr para ponerse a salvo, buscando ayuda de inmediato y reportando lo ocurrido a las autoridades mediante una llamada de auxilio.

La denuncia generó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes desplegaron un operativo en la colonia Independencia para ubicar al presunto responsable. Minutos después, los uniformados lograron localizar y detener al ´Gallo´, quien fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para quedar a disposición del juez calificador en turno.

Posteriormente, y debido a la naturaleza de los señalamientos realizados por la menor, el detenido fue consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, bajo el cargo de abuso sexual.