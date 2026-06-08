Tumba a dos de motocicleta

CASTAÑOS, COAH.- Dos motociclistas terminaron con diversas lesiones luego de verse involucrados en un accidente vial registrado la tarde de este lunes sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura del sector conocido como La Nogalera, donde una camioneta les cerró el paso y provocó que se estrellaran contra uno de sus costados.

El percance movilizó a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), así como a elementos del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal de Castaños, quienes acudieron para brindar apoyo y tomar conocimiento de los hechos.

Los lesionados fueron identificados como Osiel Benancio Sola, de 27 años de edad, y Jonathan Zamora Rodríguez, de 29 años, quienes viajaban a bordo de una motocicleta de color negro cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos circulaban por el bulevar Benito Juárez cuando el conductor de una camioneta Ford de modelo antiguo realizó una maniobra que terminó por cerrarles el paso, dejando sin oportunidad de reacción a los motociclistas.

La motocicleta impactó violentamente contra el costado derecho de la camioneta y, debido a la fuerza del choque, sus tripulantes salieron proyectados varios metros hasta quedar tendidos sobre el pavimento ante la mirada de automovilistas y comerciantes de la zona.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, temiendo que las lesiones fueran de gravedad debido a lo aparatoso del accidente.

A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a ambos motociclistas, quienes presentaban golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Afortunadamente, los dos portaban casco de seguridad, equipo que ayudó a amortiguar el impacto y evitó consecuencias mayores.

Mientras los lesionados eran valorados, oficiales de peritaje realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños materiales y las lesiones sufridas por los ocupantes de la motocicleta.