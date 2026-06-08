Se sube a banqueta y destroza Audi

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una tarde tranquila terminó en un aparatoso accidente sobre el bulevar Benito Juárez, luego que un joven conductor perdiera el control de su camioneta, subiera a la banqueta y se estrellara contra una lujosa unidad que se encontraba estacionada frente a una tienda de conveniencia.

El percance ocurrió la tarde de este lunes en el cruce del bulevar Benito Juárez con el Harold R. Pape, donde Pablo González, de 21 años de edad, conducía una camioneta Toyota Raize blanca cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control del volante.

La unidad abandonó los carriles de circulación y terminó trepándose a la banqueta, avanzando varios metros fuera de la carpeta asfáltica hasta impactarse violentamente contra una camioneta Audi Q5 blanca que permanecía estacionada en el área exterior del establecimiento comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, la propietaria de la Audi, Mónica Martínez, se encontraba realizando algunas compras dentro de la tienda cuando ocurrió el fuerte choque. El estruendo llamó la atención de clientes y empleados, quienes salieron para observar la escena y solicitar el apoyo de las autoridades al percatarse de la magnitud de los daños.

Tras el impacto, la Toyota terminó con el frente completamente destrozado, mientras que la Audi sufrió severas afectaciones en las puertas del conductor y trasera del lado izquierdo, además de daños en la estructura lateral.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica del accidente. A pesar de la magnitud del percance y de las cuantiosas pérdidas materiales, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Una vez concluido el croquis del accidente, los oficiales solicitaron una grúa para retirar la Toyota del lugar y trasladarla a un corralón. Por su parte, ambos involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas aseguradoras con la intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.