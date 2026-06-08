Falla asalto a Banamex

Un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego sembró momentos de terror la tarde de este lunes al intentar cometer un asalto en la sucursal Banamex ubicada dentro del Mall Paseo Monclova, aunque sus planes se vinieron abajo y terminó escapando sin llevarse un solo peso.

El intento de atraco ocurrió alrededor de las 14:20 horas y provocó una inmediata movilización de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que personal de seguridad del centro comercial alertara al sistema de emergencias sobre una situación de riesgo al interior de la institución bancaria.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el individuo que usaba playera amarilla con la leyenda Hollister, pantalón caqui y se cubría el rostro con un cubrebocas, ingresó al banco y se dirigió directamente hacia la oficina de la gerente, a quien presuntamente amenazó mientras le mostraba lo que parecía ser una pistola corta tipo 9 milímetros que llevaba fajada en la cintura.

Bajo amenazas, el sujeto exigió la entrega inmediata de todo el dinero disponible, convencido de que lograría salir del lugar con un importante botín. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

Acciones de la autoridad

La gerente le explicó que ella no tenía acceso directo al efectivo ni manejaba recursos monetarios de la sucursal, situación que aparentemente desconcertó al delincuente y comenzó a complicar sus intenciones. Según la declaración de la responsable del banco, el hombre insistió en varias ocasiones y reiteró que hablaba en serio. No obstante, conforme transcurrían los minutos, varios clientes comenzaron a percatarse de que algo extraño ocurría dentro de las instalaciones y optaron por retirarse del lugar.

Al notar que estaba llamando demasiado la atención y ante el riesgo de quedar rodeado por las autoridades, el sospechoso decidió abandonar el banco sin obtener dinero alguno.

Tras salir de la sucursal, abordó un taxi marcado con el número económico 20, perteneciente a la línea Taxímetros Guadalupe Oriente y desapareció entre el tráfico, dejando tras de sí una intensa movilización policial.

Durante varios minutos, las corporaciones desplegaron un operativo en los alrededores del centro comercial, mientras agentes investigadores obtenían grabaciones de las cámaras de vigilancia del banco y de Paseo Monclova.

Detalles confirmados

Las imágenes captaron cada uno de los movimientos del individuo, material que ahora forma parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. Autoridades también lograron ubicar mediante las cámaras del C2 el vehículo de alquiler utilizado durante la huida del frustrado asaltante mientras circulaba por calles de la colonia Petrolera. Así mismo trascendió que el taxista fue localizado minutos después sobre la calle Venustiano Carranza, cerca de la base de taxis.

Aunque el hecho generó momentos de nerviosismo entre empleados y clientes, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones físicas durante el incidente.