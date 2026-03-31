Monclova: Tres personas ingresan al Hospital Saint Marie tras accidente

MONCLOVA, COAH.- Una persona adulta y dos menores de edad ingresaron la mañana de ayer a la sala de urgencias del Hospital Saint Marie, ubicado sobre la avenida Montessori, luego de haber sufrido un accidente vehicular. Los lesionados llegaron por sus propios medios, lo que activó los protocolos internos del nosocomio y el aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo con el personal médico, los tres pacientes presentaban diversas lesiones, por lo que fueron atendidos de manera prioritaria en el área de urgencias. Tras recibir la información sobre el origen de las heridas, el hospital notificó a las corporaciones de seguridad para dar parte del hecho, tal como lo establecen los procedimientos en casos de posibles hechos de tránsito.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública se trasladaron al hospital para entrevistarse con los afectados y recabar datos sobre el percance. Minutos después, agentes de la Fiscalía General del Estado también acudieron al lugar para tomar conocimiento e iniciar las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el accidente y si hubo más personas involucradas.

Trascendió que en el incidente vial habría más lesionados, sin embargo, únicamente la persona adulta y los dos menores ingresaron al Hospital Saint Marie para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el choque ni las circunstancias en las que se registró, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para ubicar la escena del percance y a los demás posibles afectados.

El estado de salud de los tres heridos se reportó como estable tras ser valorados por los médicos, aunque permanecieron bajo observación para descartar complicaciones. Las autoridades exhortaron a la población a reportar de inmediato cualquier accidente de tránsito, a fin de que los cuerpos de auxilio puedan acudir al sitio y brindar atención oportuna.