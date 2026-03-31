Frontera: 14 personas detenidas en operativo de vigilancia municipal

FRONTERA, COAH.— Un total de 14 personas detenidas por diversas faltas administrativas fue el resultado de un operativo tipo 'barrido' implementado la tarde de ayer por elementos de Seguridad Pública Municipal, como parte de las acciones preventivas para reforzar la vigilancia y disminuir la incidencia delictiva en sectores estratégicos de la ciudad.

El despliegue se realizó bajo la coordinación del comandante en turno, Víctor Hugo Gaytán Rocha, quien encabezó los patrullajes simultáneos en colonias consideradas como focos rojos por reportes ciudadanos y actividades de riesgo. Entre los sectores recorridos se encuentran Elsa Hernández, Zona Centro, Guadalupe Borja, Independencia, Occidental y La Sierrita.

Durante los patrullajes, los oficiales realizaron revisiones de rutina, verificaron reportes de vecinos y detectaron a varias personas incurriendo en conductas que alteraban el orden público, como consumo de alcohol en vía pública, escándalos y otras faltas administrativas. En total, 14 individuos fueron asegurados y trasladados a los separos municipales, donde quedaron a disposición del juez calificador.

La corporación informó que este tipo de acciones buscan mantener presencia policiaca constante en zonas conflictivas, recuperar espacios públicos y brindar una mayor sensación de seguridad a las familias fronterenses. Vecinos de los sectores intervenidos observaron la movilización de unidades, destacando que la vigilancia reforzada contribuyó a reducir actividades sospechosas durante la tarde.

Autoridades municipales señalaron que los operativos continuarán realizándose de forma periódica en distintos puntos del municipio, priorizando las áreas con mayor registro de reportes ciudadanos, a fin de prevenir delitos y mejorar la atención a la población.