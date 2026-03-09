Detienen a hombre en Monclova por merodear en la colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH.— La alerta de vecinos de la colonia Guadalupe provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y la detención de un hombre que fue sorprendido merodeando domicilios mientras empujaba un carrito de supermercado cargado con diversas pertenencias.

Los hechos ocurrieron durante la tarde sobre la calle Puerto Rico, donde habitantes del sector comenzaron a notar la presencia de un individuo que caminaba por la zona deteniéndose frente a varias viviendas, lo que despertó sospechas entre los residentes.

De acuerdo con los testimonios, el sujeto parecía observar detenidamente los domicilios del lugar, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes decidieron reportar la situación a las autoridades al considerar sospechosa su actitud.

Fue alrededor de las 16:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte ciudadano.

Al llegar, los oficiales localizaron al hombre empujando un carrito de supermercado que en su interior llevaba varias bolsas con ropa, además de colchas, una almohada y otras prendas de vestir.

Tras ser interceptado, el individuo se identificó como Lázaro Zapata Aldecoa, de 42 años de edad, quien manifestó tener su domicilio en el municipio de Frontera y residir en la colonia Guadalupe Borja.

Durante la entrevista con los oficiales, el hombre negó que estuviera intentando cometer algún delito y aseguró que el carrito lo había encontrado abandonado. Asimismo, explicó que las prendas y artículos que transportaba eran de su propiedad, señalando que se encontraba en proceso de mudanza.

Sin embargo, debido al reporte de los vecinos que lo señalaron por merodear las viviendas del sector, los policías procedieron a asegurarlo por una falta administrativa y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

El detenido quedó a disposición del juez calificador, quien será la autoridad encargada de determinar su situación legal, además de solicitarle que acredite la propiedad de los objetos que llevaba consigo.