Motociclista queda grave tras choque

MONCLOVA, COAH.- En estado delicado permanecía un motociclista de 19 años, luego de verse involucrado en un accidente durante la noche en calles de la colonia 20 de Noviembre.

Jesús Christopher Orozco Cruz circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Francisco I. Madero y, al llegar al cruce con Gilberto Limón, chocó contra una camioneta Ford pick-up blanca.

La camioneta era conducida por Gerardo Bernal, quien realizaba una maniobra para ingresar a una tienda de conveniencia cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría intentado adelantar a la camioneta por el acotamiento, pero terminó impactándose contra uno de sus costados.

Detalles del accidente

Tras el choque, el joven cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió lesiones de consideración, por lo que familiares y testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Estado de salud del motociclista

Debido a la gravedad de las lesiones, Jesús Christopher fue ingresado al área de terapia intensiva, donde permanecía bajo vigilancia médica y con apoyo de ventilación mecánica, según la información proporcionada.

También se informó que el joven llevaba consigo un casco de seguridad, aunque no lo portaba colocado al momento del accidente.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.