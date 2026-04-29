Altercado en Los Cedros: Detienen a hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un sujeto presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas fue detenido por elementos de Seguridad Pública tras protagonizar un altercado en la colonia Los Cedros, donde además de lanzar amenazas, fue señalado por causar daños en el vehículo de una vecina.

El detenido fue identificado como Jairo Sierra, de 28 años de edad, quien no proporcionó domicilio, y quien, de acuerdo con vecinos del sector, es conocido por su conducta errática y consumo de sustancias tóxicas.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:10 horas sobre el cruce de las calles Beirut y Francisco I. Madero, cuando oficiales que realizaban labores de vigilancia detectaron a un hombre merodeando de manera sospechosa frente a un domicilio.

El individuo observaba insistentemente una vivienda, lo que llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron abordarlo para descartar alguna situación de riesgo. Sin embargo, al ser cuestionado, el sujeto reaccionó de forma agresiva, lanzando amenazas contra los oficiales y mostrando una actitud hostil, lo que obligó a su aseguramiento inmediato.

Trascendió que, momentos antes de su detención, el mismo individuo había causado daños a un automóvil propiedad de una vecina, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes de la zona. Ante su comportamiento violento, los oficiales procedieron a colocarle los candados de seguridad y trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde fue certificado médicamente y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas contra los uniformados.