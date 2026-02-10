Asaltantes son capturados en Monclova tras robo a tienda

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, elementos de Seguridad Pública Municipal aseguraron a dos presuntos asaltantes en el Fraccionamiento Monclova, luego que fueron señalados por la propietaria de una tienda de conveniencia de tenerla azorrillada, pues la despojaron de mercancía al andar armados.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Serapio Ramos y Primero de Enero, donde la afectada solicitó auxilio tras ser amagada con un cuchillo por un sujeto apodado "El Tilico", quien iba acompañado de su hijo. El segundo implicado portaba lo que aparentaba ser un arma de fuego, utilizada para intimidar durante el atraco.

Tras recibir el llamado, los uniformados se movilizaron de inmediato al sitio, donde recabaron datos y características de los sospechosos. Con base en esa información, se implementó un operativo en calles aledañas que permitió ubicar y detener a los señalados sin que se reportaran personas lesionadas.

Al momento de la revisión, los agentes aseguraron un cuchillo y un objeto con forma de pistola que posteriormente se confirmó era de juguete. Ambos artefactos habrían sido utilizados para amedrentar a la comerciante durante el ilícito.

Los detenidos fueron identificados como Javier López, de 40 años, y su hijo, de quien no se proporcionaron generales. Ambos fueron trasladados a las celdas municipales, donde quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.