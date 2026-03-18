Tragedia en Monclova tras hallazgo de persona sin signos vitales en su hogar

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser un día de celebración terminó en tragedia, luego que un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles al interior de su domicilio en la colonia Colinas de Santiago, justo el día en que cumplía 44 años.

El hallazgo se registró alrededor de las 09:15 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Alameda número 1521, donde elementos de Seguridad Pública acudieron como primeros respondientes luego que trabajadores del hoy occiso lo vieran por la ventana, tendido en la cama.

El occiso fue identificado como Luis Miguel Pérez Martínez, quien este mismo día arribaba a los 44 años de edad. El hombre, quien se dedicaba a la construcción, vivía solo desde hacía varios años en el domicilio donde fue encontrado.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron compañeros de trabajo del hoy occiso quienes acudieron a buscarlo al no tener noticias de él, ya que no se había presentado a sus labores, situación que les resultó inusual.

Al llegar al domicilio y no obtener respuesta, solicitaron apoyo, mientras vecinos del sector señalaron que ya tenían varios días sin verlo, lo que incrementó la preocupación entre quienes lo conocían. Así mismo, sus hermanos.

Posteriormente, familiares acudieron al sitio y, al ingresar al domicilio, lo encontraron inconsciente, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de socorristas del SAMU.

A su arribo, los paramédicos revisaron al hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue localizado dentro de una habitación, recostado en la cama.

Elementos policiacos procedieron a acordonar el área y solicitar la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llegaron acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes fijaron la escena y recolectaron evidencia.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que todo apunta a un fallecimiento por causas naturales.

El cuerpo fue trasladado por una funeraria local al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos legales, dejando tras de sí una historia marcada por la soledad... y un cumpleaños que terminó en silencio.